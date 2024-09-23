Sakarya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı- Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 AIY 907 plakalı otomobil ile 54 B 2362 plakalı hafif ticari araç, Karakamış Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA