Adapazarı\'nda Uygunsuz Park Cezaları

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulvar üzerinde çift sıra ve uygunsuz park eden 115 araç sürücüsüne toplamda 79 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini artırdı. Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde trafik ekiplerince çift sıra ve uygunsuz park yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 115 araç sürücüsüne toplam 79 bin 350 TL cezai işlem uygulandı. Şehir genelinde denetim ve uygulamalarını sıklaştıran ekipler, trafikte aykırı olan sürücülere adeta göz açtırmıyor. - SAKARYA