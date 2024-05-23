Adapazarı'ndaki Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adapazarı'ndaki Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Adapazarı\'ndaki Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasının ağaç tozu silosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayın nedeni araştırılıyor.

23.05.2024 00:45
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SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 10 ay önce buhar kazanının patlaması neticesinde 3 işçinin ölümden döndüğü kereste fabrikasının bu kez ise ağaç tozu silosunda yangın çıktı. Ekiplerin seferber olduğu yangın, kısa sürede söndürüldü.

Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kereste fabrikasında ağaç tozu silosunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aynı fabrikada 12 Temmuz 2023 yılında buhar kazanının patlaması neticesinde 3 işçi ölümden dönerken patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının adeta bomba gibi patlaması, alevlerin yükseldiği anlar ve patlamanın etkisi ile işçilerin can havliyle bölgeden kaçıştığı anlar da görüntülerde yer almıştı. Yaklaşık 10 ay önce meydana gelen olayda, patlamanın etkisi ile yükselen alevlerin arasında kalan 3 işçinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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