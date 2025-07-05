Adıyaman Belediye Başkanı ve Yardımcısı Gözaltında

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın gözaltına alınmasının ardından belediyede polisler tarafından yapılan aramalar tamamlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Ankara'daki evinde gözaltına alındığı Belediye Başkanı Ceyhan Kayhan'ın ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki adresinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman Belediyesinde sabahın erken saatlerinde arama başlatıldı. Belediyede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adıyaman Belediyesinde, Başkan Tutdere'nin evinde, aracında yapılan aramaların tamamlanmasının ardından belediyeye giriş ve çıkışlar serbest oldu.

Yapılan aramalarda Başkan Abdurrahman Tutdere'nin makam bilgisayarına el konulduğu ve incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Aramalar sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, "Belediye başkanımızın makam odasında, belediye başkan yardımcısının makamında hem de araçlarında aramalar yapıldı. Aramalarda herhangi bir şekilde bir suç unsuruna rastlanmadı. Tutanak altına alındı zaten bu hususlar. Zaten biz herhangi bir şekilde bir suç unsuru olduğunu da düşünmüyoruz. Daha önce belediyeden iş almış biri belediye başkanı değişince iş verilmeyen birinin iftiraları bunlar. Adıyaman'da belediye başkanımızla beraber belediye başkan yardımcımız Ceyhan Bey gözaltına alındı" diye konuştu. - ADIYAMAN