Adıyaman Belediyesi Altınşehir Mahallesinde 6 Şubat\'ın İzlerini Siliyor

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Adıyaman Belediyesi, Altınşehir Mahallesinde 6 Şubat'ın izlerini silmek için kollarını sıvadı.

6 Şubat depremlerinin hasarlarını ortandan kaldırmak için sürdürülen çalışmalara Adıyaman'ın en büyük mahallelerinden biri olan Altınşehir Mahallesinde devam eden Adıyaman Belediyesi, mahalleyi hızla eski günlerine kavuşturmak için altyapı ve üstyapı çalışmalarına aynı anda başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen mahallelerimizden biri de Altınşehir Mahallemiz idi. Ekiplerimiz, mahallemizin özlenen, eski günlerine dönmesi için son hızla çalışıyor. Tutdere, "Şehrimizin nüfus anlamında en büyük mahallelerinden biri Altınşehir Mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin asfalt öncesi freze çalışması ve akabinde asfalt serme işleminin yanı sıra, su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ekiplerimiz de aynı zamanda kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimizin hummalı çalışması ile en kısa sürede çalışmaları mahallemizi eski günlerine kavuşturacağız" diye konutu. - ADIYAMAN