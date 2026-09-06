Adıyaman Çelikhan'da otomobil şarampole devrildi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 61 AGA 896 plakalı otomobil, Adıyaman'ın Çelikhan- Malatya Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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