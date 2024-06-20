Adıyaman'da 200 Metrelik Uçuruma Yuvarlanan Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 200 Metrelik Uçuruma Yuvarlanan Genç Kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yusuf Menekşe isimli genç, 200 metrelik uçuruma düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, sarp kayalıklardan geçerek gençle buluştu. Ancak helikopterin iniş yapabileceği uygun bir yer bulunamayınca operasyon sonlandırıldı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bir patika yoldan taşınan genç, köy meydanına getirildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gençin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

20.06.2024 23:04
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Adıyaman'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan genç, havadan ve karadan yürütülen nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Kocahisar köyü yakınlarında bulunan 2 bin yıllık Yeni Kale (Eski Kahta Kalesi) çevresinde gezinen Yusuf Menekşe (17), dengesini kaybederek 200 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Genç, sarp kayalıklardan yuvarlanarak Şeytan Köprüsü yakınlarındaki dere yatağı kenarına düştü. Yusuf Menekşe'nin düştüğünü fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve UMKE sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu gence ulaşan ekipler, kafasına darbe alan, kolunda kırık ve açık yaraları bulunan Yusuf Menekşe'nin biran önce hastaneye ulaştırılması için nefes kesen bir operasyon başlattı. Yaralı gencin bulunduğu yerin sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle olay yerine helikopter istendi. Malatya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Şeytan Köprüsü civarında kapatılan karayoluna iniş yaptı. Hastanın helikopterin bulunduğu alana getirilememesi üzerine helikopter tekrardan havalanarak yaralıyı almak için inebileceği bir yer aradı. Dere yatağında yürütülen ve yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonunda iniş yapacağı uygun yer bulunamayınca helikopter havalandığı Malatya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Ekipler, yaklaşık 1,5 kilometre boyunca dağlık alanda ellerinde taşıdıkları yaralı genci köy meydanına getirdi. Nefes kesen operasyon sonrası ambulansa alınan Yusuf Menekşe, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan kurtarma operasyonu ve hastanın durumu hakkında bilgi veren Adıyaman İl Acil Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Mehmet Akatay, "Arkadaşlar bizlere ihbar geldi, 112 ekibimiz buraya ulaştı. Kendisinin bizlere ulaşamayacağını, kayalıklardan düştüğünü söyledi. Yaklaşık 200 metreden bahsettiler. Hemen AFAD ve UMKE'ye bilgi verdik. AFAD ve UMKE vardığında ulaşımları gerçekten çok çok zor oldu. Ekipler aşağıya indi ama bu defa yukarıya çıkamayacaklarını söylediler. Farklı alternatif bir yoldan yaklaşık 1,5 kilometrelik bir patika yoldan yürütülerek bulunduğumuz bu zemine getirildi. Helikopter ambulansımız geldi Malatya'dan, yalnız indirebileceğimiz bir alan olmadığı için ve karanlıkta bastırdığı için helikopter geri gitmek zorunda kaldı. Hastayı ilk aldığımızda tansiyonu düşüktü. Biz sıvı tedavisini verdik. Şu an kafa travması mevcut, kolda fraktör (kırık) mevcut, kolda açık yarası var. Yalnız şu anda görünüşe göre hayati tehlikesi yok, kafa travması ciddi değil. Çok şükür verilen semptomlar bu şekilde" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 200 Metrelik Uçuruma Yuvarlanan Genç Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 200 Metrelik Uçuruma Yuvarlanan Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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