Adıyaman'da 3 kişinin öldüğü olayda zanlı ve 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 3 kişinin öldüğü olayda zanlı ve 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren Kasım A. ile yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişi tutuklandı. Katil zanlısı ve yardım eden şahıslar, Adıyaman Adliyesine sevk edildi ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

01.03.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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3 kişinin öldüğü olayda zanlı ve 3 şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren Kasım A. ile yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde Kasım A. isimli şahıs, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu 9 yaşındaki Mustafa Avcı'yı silahla vurarak öldürmüştü. 3 kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım A., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köy yakınlarında bulunan bir mağarada yakalanmıştı.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Kasım A. ile yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Murat A., Mehmet A. ve Hacı A., İl Jandarma Komutanlığı Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı Kasım A. ile yardım ve yakalık yapan Murat A., Hacı A., Mehmet A. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman\'da 3 kişinin öldüğü olayda zanlı ve 3 şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da 3 kişinin öldüğü olayda zanlı ve 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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