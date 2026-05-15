Adıyaman\'da 61 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 61 kişi yakalandı. Yakalanan 61 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 61 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 34 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 83,28 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 adet silah, 4 adet bıçak, 5 adet tarihi para ile 23 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - ADIYAMAN