Adıyaman\'da Anız Yangını Konteyner Kenti Kurtardı

Adıyaman'da, vatandaşların anız yangınına erken müdahalesi sayesinde konteyner kent yanmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde bulunan K-16 Konteyner kent yanında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Kuru otlarında yoğun olduğu bölgede alevler metrelerce yükseldi. Yangını fark eden konteyner kentteki vatandaşlar, konteyner kente sıçramak üzere olan alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar müdahalelerde bulunurken yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteyner kent, vatandaşların erken müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtuldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN