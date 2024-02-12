Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden Aranan Şahıslara Operasyon: 16 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden Aranan Şahıslara Operasyon: 16 Kişi Yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü\'nden Aranan Şahıslara Operasyon: 16 Kişi Yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. Toplamda 3 bin 618 şahıs sorgulandı.

12.02.2024 14:34  Güncelleme: 14:39
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik il genelinde uygulama yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün 42 ekip ve toplam 128 personeli aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Polis ekipleri tarafından 3 bin 618 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden Aranan Şahıslara Operasyon: 16 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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