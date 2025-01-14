Adıyaman\'da Aranan Hükümlü Yakalandı

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Adıyaman'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 Aralık 2024 tarihinde Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sonucu yine hakkında yakalanma kararı olan H.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan ve daha sonra Kahta Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ADIYAMAN