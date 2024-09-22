Adıyaman\'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B., yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN