Adıyaman\'da Bıçaklı Saldırı

Adıyaman'da, bir kişinin bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralandığı olayda kaçan 3 şahıs, kırsal bölgede polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında G.E. (38), isimli kişi bıçaklı saldırıya uğramıştı. Sokak ortasında bacağından bıçaklanan ve atar damarı zarar gören G.E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Aşırı kan kaybından dolayı sağlık durumu ciddiyetini koruyan G.E., yoğun bakım servisine alındı. G.E'yi bıçaklayan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.G., M.O.T. ve M.E.Ç isimli 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerince her 3 şahıs, Adıyaman- Kahta Karayolu üzerinde bulunan Beşpınar Mesire alanı yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Şahısların, G.E'ye neden saldırdıkları ve bıçakladıkları ise öğrenilemedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN