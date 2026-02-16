Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı

Adıyaman\'da Bıçaklı Saldırı
16.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan G.E. ağır yaralı, saldırganlar polis tarafından yakalandı.

Adıyaman'da, bir kişinin bıçaklı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralandığı olayda kaçan 3 şahıs, kırsal bölgede polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Cami yakınlarında G.E. (38), isimli kişi bıçaklı saldırıya uğramıştı. Sokak ortasında bacağından bıçaklanan ve atar damarı zarar gören G.E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Aşırı kan kaybından dolayı sağlık durumu ciddiyetini koruyan G.E., yoğun bakım servisine alındı. G.E'yi bıçaklayan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.G., M.O.T. ve M.E.Ç isimli 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerince her 3 şahıs, Adıyaman- Kahta Karayolu üzerinde bulunan Beşpınar Mesire alanı yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Şahısların, G.E'ye neden saldırdıkları ve bıçakladıkları ise öğrenilemedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldı
14:59
Amedspor’u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:42:10. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.