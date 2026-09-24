Adıyaman\'da da hissedilen 5.4\'lük depremin merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü oldu

Adıyaman'da da hissedilen 5.4'lük depremin merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı; vatandaşlar dışarı çıktı, ekiplerin saha taraması sürüyor.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da da hissedildi.
AFAD verilerine göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adıyaman merkez ve ilçelerinde de hissedildi.
Deprem sonrası kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar bulundukları yerlerden dışarı çıktı. Depreme ilişkin ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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