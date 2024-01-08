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Adıyaman'da Dilenci Yakalandı, Üzerinden 2 Bin TL Para Çıktı - Son Dakika
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Adıyaman'da Dilenci Yakalandı, Üzerinden 2 Bin TL Para Çıktı

Adıyaman İl Nüfus Müdürlüğü önünde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan dilenen bir kişi, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2 bin TL para bulundu. Paralara el konulurken, şahıs hakkında işlem yapıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Dilenci Yakalandı, Üzerinden 2 Bin TL Para Çıktı
08.01.2024 - 17:08,
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Adıyaman'da, zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 2 bin TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Nüfus Müdürlüğü önünde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan dilenen K.P., isimli şahsı fark eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen K.P., isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 bin TL para ele geçirildi. Paralara tutanak karşılığında el konulurken şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Dilenci Yakalandı, Üzerinden 2 Bin TL Para Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Dilenci Yakalandı, Üzerinden 2 Bin TL Para Çıktı - Son Dakika
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