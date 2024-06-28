Adıyaman\'da Dilencilere Para Cezası

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Adıyaman'da, zabıta ekiplerince yakalanan her bir dilenciye 977 TL para cezası kesildi.

Adıyaman'ın kent merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para dilenen şahıslara yönelik Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 kadın şahıs zabıta karakoluna götürüldü. Burada üst aramaları yapılan dilencilerin üzerinden ele geçirilen paralara el konuldu. Zabıta ekiplerince her bir dilenciye 977 TL olmak üzere toplam 2 bin 931 TL para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, dilencilere karşı çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN