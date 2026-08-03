Adıyaman\'da Dolandırıcılıktan Son Anda Kurtulma

Adıyaman'da bir kişi tüm birikimiyle otomobil satın almak isterken "Sazan Sarmalı" yöntemiyle 700 bin TL dolandırılmaktan, ekspertiz görevlisinin dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

İddiaya göre, Adıyaman'da yaşayan Mehmet Y., otomobilini 910 bin TL bedelle internet üzerinden satışa çıkardı. İlanı gördüğünü belirten ve Mersin'den aradığı öğrenilen Mehmet isimli şüpheli, aracı satın almak istediğini söyleyerek Mehmet Y'ye 2 bin TL kapora gönderdi. Kapora gönderilmesinin ardından ilanın kaldırılmasını sağlayan şüpheli, daha önce kopyaladığı araç fotoğraflarını kullanarak aynı otomobili bu kez 700 bin TL bedelle yeniden satışa sundu. İlanı gören Diyarbakırlı Mehmet K., şüpheliyle iletişime geçerek araç için 700 bin TL karşılığında anlaşma sağladı. Şüpheli, daha sonra gerçek araç sahibi Mehmet Y. ile alıcı Mehmet K.'yı Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki bir oto ekspertiz işletmesinde buluşturdu. Kendisinin şehir dışında görevde olduğunu öne süren şüpheli, işlemler için yakınlarını gönderdiğini söyledi.

Araç üzerinde inceleme yapan ekspertiz işletmesi sahibi Salih Genç, tarafların "Sazan Sarmalı" yöntemiyle dolandırılmak istendiğini fark ederek duruma müdahale etti. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri sonucunda, Mehmet isimli kişinin dolandırıcılık amacıyla hareket ettiği ortaya çıktı.

Olayın anlaşılması üzerine araç satışı gerçekleştirilmezken, Diyarbakır'dan gelen Mehmet K., 700 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu.