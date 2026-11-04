Adıyaman\'da elektrik hattındaki patlama paniğe yol açtı, akım kesildi

Adıyaman'da elektrik hattındaki patlama paniğe yol açtı, akım kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerindeki elektrik hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan ses ve kıvılcımlar paniğe neden olurken elektrik akımı kesildi ve hattın onarımı için ilgili kurumlara bilgi verildi.
Adıyaman'da, elektrik hattında meydana gelen patlama geceyi aydınlattı.
Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde bir elektrik hattında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı patlatma oldu. Patlama ile beraber çıkan sesler ve kıvılcımlar paniğe de neden oldu. Patlamalar elektrik akımının kesilmesi ile sona erdi. Elektrik hattının onarımı için durum ilgili kurumlara bildirildi.
Kaynak: İHA
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