Adıyaman'da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı

Adıyaman'da yaşanan olayda, Kemal Biçer isimli koca, eşini öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye atmıştı. Esma Biçer'in yakınları durumu polise bildirdi ve Kemal Biçer gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.07.2024 13:41
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Adıyaman'da, eşini canice öldürüp torbaya koyduğu cesedi bahçeye atan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürülmüştü. Kemal Biçer, öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye atmıştı. Esma Biçer'e birkaç gündür ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geldikleri Esma Biçer'in evinin bahçesinde bulunan torbadan şüphelenerek torbayı açtı. Polis ekipleri açtıkları torba içerisinde Esma Biçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Esma Biçer'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. 3 Çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Eşini Öldüren Koca Tutuklandı - Son Dakika

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