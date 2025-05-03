Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Yaralı

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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

03.05.2025 03:32
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İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet E., idaresindeki 44 KB 030 plakalı otomobil ile Mehmet K., idaresindeki 02 AFK 725 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet K., Mehmet E ve araçta bulunan Mehmet Sefa A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Sefa A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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