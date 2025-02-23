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Hava sıcaklıklarının eksi dereceleri gördüğü Adıyaman'da fıstık bahçeleri buz tuttu.

Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda bulunan bir fıstık bahçesi hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesiyle buz tuttu. Soğuk havanın etkisinden dolayı sulama borularının patlamasıyla beraber akan su dondu. Suların donmasıyla beraber fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu. Buz bahçesine dönüşen fıstık bahçesi güneşin doğmasıyla eski haline geri döndü. - ADIYAMAN