Adıyaman'da Heyelan: Karayolu Kapandı

Adıyaman- Çelikhan Karayolunda meydana gelen heyelanda karayoluna dev kaya parçaları düştü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Planlı Köyü yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle dev kaya parçaları karayolu içerisine düştü. 6 Şubat 2023 Depremlerinde yerinden oynadığı belirtilen dev kaya parçaları karayoluna düşerek yolu trafiğe kapattı. Bölgeye en yakın iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken iş makineleri tarafından ise kaya parçaları yoldan kaldırılmaya başlandı. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanan karayolunun bir şeridi iş makinelerinin çalışmaları sonucunda açılabildi. Kontrollü bir şekilde açılan trafikle beraber uzun araç kuyrukları azaltıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı heyelan yerinde dev kaya parçalarının kaldırılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN