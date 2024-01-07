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Adıyaman'da yapılan hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da yapılan hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şahıstan 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da yapılan hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
07.01.2024 - 15:52,
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Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şahıstan 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde evlerde ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarıyla ilgili Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç., Edip C., Mehmet Y. ile İbrahim Halil G. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şahıslar, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç. ve Edip C. tutuklanırken, Mehmet Y. ile İbrahim Halil G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da yapılan hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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