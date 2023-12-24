Adıyaman\'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Adıyaman'da, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde bulunan K-6 Konteyner kentte klimaların çalınmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olan E.S, M.F. ve A.V., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli şahı daha sonra polis ekiplerince Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN