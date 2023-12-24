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Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Adıyaman'da, Siteler Mahallesi'nde bulunan K-6 Konteyner kentte klimaların çalınması olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Adıyaman\'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
24.12.2023 - 13:28,
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Adıyaman'da, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde bulunan K-6 Konteyner kentte klimaların çalınmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olan E.S, M.F. ve A.V., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli şahı daha sonra polis ekiplerince Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika


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