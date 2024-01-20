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Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıstan 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıstan 2'si Tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok ev ve işyerinden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaparak 3 şahsı yakaladı. Tutuklanan B.B. ve A.E. isimli şahısların daha önce de çeşitli suçlardan kayıtları bulunuyor.

Adıyaman\'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıstan 2\'si Tutuklandı
20.01.2024 - 11:05,
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Adıyaman'da birçok ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ev ve işyerinden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Ekipler, Kayalık Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan 3 şahsı yakaladı. Polis tarafından suçüstü yakalanan B.B., A.E. ve A.U. isimli şahısların farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan B.B. ve A.E. isimli şahılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıstan 2'si Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıstan 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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