Adıyaman'da iki kişi arasındaki kavgayı polis sonlandırdı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki kişi arasındaki kavgayı polis sonlandırdı, soruşturma başlatıldı

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Adıyaman\'da iki kişi arasındaki kavgayı polis sonlandırdı, soruşturma başlatıldı
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Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İtfaiye Müdürlüğü yakınındaki olaya gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde, İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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