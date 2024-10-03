Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticaret yapma veya sağlama suçundan 10 Yıl 5 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile kadına karşı tehdit, kadına karşı basit yaralama, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan 7 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Her iki şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da İki Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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