Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı

Adıyaman\'da tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan şahıs, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

17.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde önceki gün Gülay B.(54), ile T.B., isimli şahıs arasında tartışma çıkmış ve T.B., tabancayla Gülay B'ye ateş ederek omuzundan vurmuştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gülay B., Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Meydana gelen olay sonrası kaçarak kayıplara karışan T.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda şahıs Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde saklandığı adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Silahıyla birlikte yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
    14:17 Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

  • Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
    14:11 Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

    Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu madde ile kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

  • Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında 2 bin 554 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
    14:11 Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında 2 bin 554 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

    Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcunun bavulunda yapılan aramada 2 bin 554 adet uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli hareketler sergileyen şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Elazığ'da Dilencilere Operasyon: Bebek Montunda Bin 200 Lira Bulundu
    14:10 Elazığ'da Dilencilere Operasyon: Bebek Montunda Bin 200 Lira Bulundu

    Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, bir dilencinin bebek montuna sakladığı bin 200 lira bulundu.

  • Afyonkarahisar'da 11 Bin 200 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
    14:05 Afyonkarahisar'da 11 Bin 200 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

    Afyonkarahisar'da polis, tren garında gözaltına aldığı bir şahsın bavulunda yapılan aramada 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 14 bin 600 TL ele geçirdi.

  • Beşiktaş'ta kazada ölen kuryenin ailesi gözyaşlarıyla adalet istedi
    14:04 Beşiktaş'ta kazada ölen kuryenin ailesi gözyaşlarıyla adalet istedi

    Beşiktaş'ta yaşanan feci kazada hayatını kaybeden motokuryenin ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti. Baba, adalet istediklerini belirterek, çocuğunun kanının yerde kalmamasını istedi.

  • Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Arabanın önünü kesip sürücüye saldırdılar
    14:02 Esenyurt'ta dehşet anları kamerada: Arabanın önünü kesip sürücüye saldırdılar

    İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir arabanın önünü kesen magandalar, aracın içerisindeki sürücüyü darp ettiler. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

  • Marmaray'da temizlik personeli, kadın güvenliğe bıçakla saldırdı, o anlar kamerada
    13:58 Marmaray'da temizlik personeli, kadın güvenliğe bıçakla saldırdı, o anlar kamerada

    Göztepe Marmaray İstasyonu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A., güvenlik görevlisi Gülnihal K.'yi bıçakla yüzünden yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzünden bıçaklanan kadına hastanede 40 dikiş atıldı. Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A.(36), aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal K.'ye bıçağıyla saldırmaya başladı. Gülnihal K., yüzünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Çetin A. gözaltına alındı. Çetin A. emniyetteki sorgusunda Gülnihal K.'ye kin beslediğini, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiğini ifade etti. 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Çetin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Sandıklı'da Termal Turizm Bölgesinde Lastik Yangını
    13:54 Sandıklı'da Termal Turizm Bölgesinde Lastik Yangını

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde termal turizm bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan lastikler çevre kirliliğine neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alabilmek için yoğun uğraş gösterdi. Lastiklerin içeresinde ki tellerin alınması için yangın çıkarıldığı düşünülürken jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

  • Siirt'te güneş paneli taşıyan tır devrildi, sürücü yaralandı
    13:53 Siirt'te güneş paneli taşıyan tır devrildi, sürücü yaralandı

    Siirt'in Kurtalan ilçesinde güneş paneli taşıyan bir tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada, tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Mardin Midyat'ta Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
    13:45 Mardin Midyat'ta Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

    Mardin'in Midyat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek tespit ettikleri şüphelilerin evinde demir kesme makası, eldiven ve kasatura ele geçirdi. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

  • Akyazı'da pat pat kazası: Sürücü yaralandı
    13:38 Akyazı'da pat pat kazası: Sürücü yaralandı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pat pat olarak adlandırılan tarım aracının lastiğinin çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


13:28 Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
12:53 Van’da kilolarca kaçak altın ele geçirildi Piyasa değeri 215 milyon TL Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
10:39 İzlanda’da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi
13:09 Batman’da aldatma şüphesinde 2 ölü Batman'da aldatma şüphesinde 2 ölü
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 14:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da tartıştığı kadını silahla vuran şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement