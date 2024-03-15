Adıyaman'da Kadını Silahla Yaralayan Şahıs Kaçtı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kadını Silahla Yaralayan Şahıs Kaçtı

Adıyaman\'da Kadını Silahla Yaralayan Şahıs Kaçtı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kadın, tartıştığı bir erkek tarafından omuzundan silahla vurularak yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.03.2024 15:56  Güncelleme: 15:59
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs tartıştığı kadını silahla omuzundan vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Kent Mahallesi TOKİ Konteyner Kentte ikamet eden ikamet eden Gülay B.(54), isimli kadın ile kimliği belirsiz bir erkek şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında kimliği henüz belirlenemeyen şahıs Gülay B'yi omuzundan silahla vurdu. Kimliği belirsiz şahıs olay yerinden kaçarken Gülay B., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kadını Silahla Yaralayan Şahıs Kaçtı - Son Dakika

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