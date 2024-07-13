Adıyaman'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

3.Sayfa

Adıyaman'da kayısı bahçesinden dönen amca çocuklarının kullandığı kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa Ç. 23 AAG 684 plakalı kamyoneti Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Merkezi yakınlarında arızalanınca yol kenarına çekmek istedi. Bu esnada kamyonetin arkasından gelen Hamza Ç. idaresindeki 06 DY 0107 plakalı otomobil, duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan sürücülerden Hamza Ç. ile otomobilde bulunan Berat Ç., Salih Ç., Merve Ç., İde Ç. ve Azize Ç'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı. İlk müdahalesi ekiplerce olay yerinde yapılan 6 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki araç sürücünün amca çocukları olduğu ve her iki araçta bulunan kişilerin Malatya'daki kayısı bahçelerinde çalıştıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN