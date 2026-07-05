Adıyaman'da Kaplumbağa Yangından Kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kaplumbağa Yangından Kurtarıldı

05.07.2026 23:19
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Adıyaman'da çıkan yangında polis ekipleri, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Adıyaman'da ağaçlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 6. No'lu Sağlık Ocağı yakınlarında ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ise polis ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağa su dökülerek soğutuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kaplumbağa, 3. Sayfa, Adıyaman, Polis, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Kaplumbağa Yangından Kurtarıldı - Son Dakika

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