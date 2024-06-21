Adıyaman'da kavga: 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da, iki gurup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan K-2B Konteyner Kent içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirirken darp neticesi yaralanan 1 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası 3 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN