Adıyaman\'da Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Bir birine saldıran şahıslardan R.Ç. darp neticesi yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kavga eden şahıslara müdahale edildi. R.Ç., isimli yaralı şahsa ise sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN