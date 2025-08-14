Adıyaman'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adıyaman'da Kaza: 2 Yaralı

Adıyaman\'da Kaza: 2 Yaralı
14.08.2025 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Kahta karayolunda çarpışan iki otomobilden biri takla attı, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobille çarpışan bir araç takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Havalimanı kavşağında 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Otomobil, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kahta, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Dolandırıcılar Hadise’yi hedef aldı Az kalsın bütün servetini kaybediyordu Dolandırıcılar Hadise'yi hedef aldı! Az kalsın bütün servetini kaybediyordu
Marketten aldıkları kolanın içinden ölü arı çıktı Marketten aldıkları kolanın içinden ölü arı çıktı
4 yıllık imza Alexander Sörloth’u resmen duyurdular 4 yıllık imza! Alexander Sörloth'u resmen duyurdular
Aile krizinde yeni perde Özcan Deniz’den annesine ağır sözler Aile krizinde yeni perde! Özcan Deniz'den annesine ağır sözler
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu’nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu'nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Fenerbahçe, Feyenoord’u eledi UEFA ülke puanı uçtu Fenerbahçe, Feyenoord'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
19 yaşındaki gencin cesedi denizde bulundu, arkadaşı gözaltında 19 yaşındaki gencin cesedi denizde bulundu, arkadaşı gözaltında

07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
13:29
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
13:16
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
13:11
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
12:51
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı
12:45
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
12:34
İşte Türkiye’nin en mutsuz şehri Nedeni hayli ilginç
İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri! Nedeni hayli ilginç
11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
11:53
19 yaşındaki gencin cesedi denizde bulundu, arkadaşı gözaltında
19 yaşındaki gencin cesedi denizde bulundu, arkadaşı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 08:58:03. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.