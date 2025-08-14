Adıyaman'da, otomobille çarpışan bir araç takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Havalimanı kavşağında 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
