Adıyaman'da Kıyma Makinesine Kaptıran Çocuk Ameliyata Alındı

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Adıyaman'da, elini kıyma makinesine kaptıran çocuk, makineyle birlikte ameliyata alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yakınlarında 12 yaşındaki Berat E. isimli çocuk, evin bahçesindeki kıyma makinesiyle oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen küçük çocuğun eli makineden çıkarılamadı. Durum üzerine çocuk, elini kaptırdığı makineyle birlikte ambulansa alındı. Küçük çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı. Küçük çocuğun elinin feci şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN