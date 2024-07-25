Adıyaman\'da Konteyner Kentte Yangın Çıktı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner kentte çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Konteynır Kentte bulunan bir konteynerde dumanların çıktığını gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye erleri kapısını ve camını kırarak girdikleri konteynerde bulunan elektrik kablolarının bağlantı aksamında duman çıktığını fark ederek elektrik akımını kesip olaya müdahale etti. Korkuya neden olaya erken yapılan müdahale sayesinde konteynerde kullanılamaz hale gelmedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN