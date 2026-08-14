Adıyaman'da Madde Etkisiyle Yığılan Şahıs - Son Dakika
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Adıyaman'da Madde Etkisiyle Yığılan Şahıs

Adıyaman\'da Madde Etkisiyle Yığılan Şahıs
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Adıyaman'da bir kişi, kullandığı maddenin etkisiyle sokakta yere yığıldı, vatandaşlar yardım etti.

Adıyaman'da, kullandığı maddenin etkisinde kalan bir şahıs sokak ortasına yığılıp kaldığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Ortaokulu yakınlarında kimliği belirsiz bir şahıs, kullandığı maddenin etkisiyle sokak ortasına yığıldı. Dakikalarca sokak ortasında yere yığılı halde kalan şahıs, vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bir süre sokak kenarında bekletilen şahıs, kendine gelmesiyle bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adıyaman, Güvenlik, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Madde Etkisiyle Yığılan Şahıs - Son Dakika

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