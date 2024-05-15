Adıyaman'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman\'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman merkeze bağlı Kavalı Köyünde otlatılan bir keçi, yer altı mağarasına girerek mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda keçi kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

15.05.2024 14:41
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Adıyaman'da yer altı mağarasına girerek mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Kavalı Köyünde Abdurrahman Ali'ye ait bir keçi otlatıldığı sırada yer altı mağarasına girdi. Mağaradan çıkarılamayan keçi için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından AFAD ekipleri keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yer altı mağarasına giren ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda keçiyi kurtardı. Herhangi bir yaralanması bulunmayan keçi daha sonra sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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