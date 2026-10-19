Adıyaman\'da minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 12 kişi yaralandı

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında Mahmut A. idaresindeki 02 S 0035 plakalı minibüs ile Simon A. idaresindeki 02 AGT 201 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Simon G. ile araçlarda bulunan Diana H., Nuriye G., Ali G., Zeliha S., Şehriban Y., Rabia G., Mahmut D., Zeynal D., Asiye A., İsmihan T. ve Necla A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.