Adıyaman\'da Minibüs Yaya Çarptı

Adıyaman'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdülkadir K.'ye 34 CKH 520 plakalı minibüs çarptı. Meydana gelen kazada yaya Abdülkadir K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
