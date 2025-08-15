Adıyaman\'da Mısır Tarlasında Yangın: İş Makinesi Yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen iş makinesi alevlerin arasında kalarak yandı. Yanan iş makinesinin üzerine kepçelerle toprak dökülerek söndürülmeye çalışıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kargalı köyü yakınlarındaki bir mısır tarlasında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, ihbar üzerine olay yerine Besni Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada bölgede olan iki iş makinesi de alevlere müdahale etmek istedi. Müdahale esnasında bir iş makinesi alevlerin arasında kalarak yanmaya başladı. Yanan iş makinesinin üzerine kepçeyle toprak boşaltılarak yangın söndürülmeye çalışıldı.

Olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye aracı, engebeli araziyi aşarak dere yatağından geçip yangın alanına ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda iş makinesi ve mısır tarlasındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN