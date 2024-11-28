Adıyaman\'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması

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Adıyaman'da, motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.B., idaresindeki 02 AFC 946 plakalı motosiklet ile S.A., idaresindeki 06 DFL 402 plakalı kamyon, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.B., ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.E., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ş.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN