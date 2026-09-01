Adıyaman'da motosiklet önce yön levhasına sonra istinat duvarına çarptı: 1 ağır yaralı
Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu'nda Mehmet T. yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yön levhasına ardından istinat duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Adıyaman'da kontrolden çıkan motosikletin önce yön levhasına, ardından da istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu üzeri üzerinde seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 02 AAT 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yön levhasına, ardından ise istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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