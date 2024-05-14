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Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan mutfak çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde bulunan bir öğrenci yurdunun mutfak kısmında çalışan Sakine Akbaş tezgahı sildiği esnada elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu yaralanan Sakine Akbaş olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sakine Akbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN