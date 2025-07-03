Adıyaman\'da Orman Yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde nedeni bilinmeyen bir nedenle 5 dönümlük ormanlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyü Yazyurdu mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına köylüler müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Müdahaleleri yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN