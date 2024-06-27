Adıyaman'da Orman Yangınına Havadan Müdahale - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangınına Havadan Müdahale

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanların çay demlemek için yaktığı ateşin neden olduğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Önceki gün kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden başladı. Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda devam eden yangına, Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopterle müdahale ediliyor. Karadan itfaiye araçlarının müdahalesi zor olan yangında, şu ana kadar 200 dönümün üzerinde alan zarar gördü.

27.06.2024 16:59
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

İddiaya göre, çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş ile otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Önceki gün çıkan ve aynı gün gece kontrol altına alınarak söndürülen orman yangını bu gün yeniden başladı.

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor. Arazi şartları nedeniyle karadan itfaiye araçlarının yangına müdahalesi güçlükle yürütülüyor. Şuana kadar 200 dönümün üzerinde alan yanarken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Orman Yangınına Havadan Müdahale - Son Dakika

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