Adıyaman'da örtü yangını ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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Adıyaman'da örtü yangını ormanlık alana sıçradı

Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alan ile bağ ve bahçelik alana sıçradı. Bazı evler ve bağlar da yangından etkilendi. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

16.07.2024 20:27
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Adıyaman'da örtü yangını ormanlık alana sıçradı

Yangında bazı evler ile bağ ve bahçelik alanlar da yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık alan ile bağ ve bahçelik alana sıçradı. Bazı bağ evlerine de sıçrayan yangını söndürmek için çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri yakınlarındaki alanda meydana geldi. İddiaya göre, ilk etapta otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alan ile bağ ve bahçelik alana sıçradı. Bazı bağ evlerine de sıçrayan yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangını söndürmek için ekipler ve köylüler yoğun çaba sarf ediyor. Jandarma ekipleri ise yangın nedeniyle alevlerin ortasında kalan bazı bağ evlerinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Yangına müdahale çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da örtü yangını ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

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