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Adıyaman'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
15.01.2024 - 16:28,  Güncelleme: 16:32
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Gaziantep istikametine giden Ali İ. yönetimindeki 46 VJ 254 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde aynı istikamette önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Ali İ. ile birlikte yolcu olarak bulunan Sultan G. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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