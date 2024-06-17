Adıyaman'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, araç istinat duvarına çarptı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, sürücünün uyuşturucu kullanma aparatı ve metamfetamin maddesi bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

17.06.2024 13:20
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Fatih Ç., idaresindeki 06 CIS 363 plakalı otomobil, Haydarlı köyü Cerrah obası mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Fatih Ç., ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülten, Tuğçenaz, Sudenaz ve Ecrin Ç., yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı kontrolde açık olan torpido içerisinde uyuşturucu kullanma aparatı ve 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yaralı olan sürücü tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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